أمير مرتضى عن اتهامه بالتربح من الصفقات: كنت بادفع من جيبي

أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غضبه الشديد لما يتردد عن تربح هو ووالده وشقيقه من نادي الزمالك.

قال أمير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس

2": "لم أتربح على الإطلاق من نادي الزمالك، كما يتردد في بعض وسائل الإعلام"، مضيفًا: "عندما دخلت الزمالك كان معي 10 قروش وحاليًا قرشين".

وأضاف: "كنت بدفع فلوس لبعض اللاعبين من جيبي الخاص، لتحفيزهم على تحقيق المكسب، على رأسهم محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق، حيث كنت أدفع له 75 ألف جنيه عندما يحرز هدفًا، و50 ألف جنيه عند صناعة أي هدف"، مشيرًا: "كهربا بعد هروبه من الزمالك، صرف شيك بـ75 ألف جنيه".