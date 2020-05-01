إنتر ميلان يحدد سعر سكرينيار

حددت إدارة إنتر ميلان الإيطالي، سعر مدافعها المتألف ميلان سكرينيار خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي إنتر ميلان حدد سعر مدافعه، وسط أهتمام مانشستر سيتيبضم المدافع صاحب الـ25 عامًا، والذي طلبه بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي من إدارة ناديه، لضمه، وتعزيز خط دفاع الفريق.
وأضاف الموقع أن إنتر ميلان لا يمانع بالاستماع للعروض التي ستقدم من أجل شراء سكرينيار، وأن إدارة النادي ترغب بملبغ 70 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله.
ويعد سكرينيار من المدافعين المميزين بالدوري الإيطالي، ويقدم عروضًا جيدة مع فريقه الإنتر.
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