أمير مرتضى: اتفقنا مع الأهلي لعقد صفقة تبادلية منذ موسمين

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه اتفق مع مسئولي الأهلي لعقد صفقة تبادلية منذ موسمين.

قال أمير مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم

سبورتس2": "كان هناك اتفاق بيننا وبين الأهلي، بعقد صفقة تبادلية بانتقال أحمد الشناوي لصفوف الفريق الأحمر، مقابل تعاقدنا مع النيجيري جونيور أجايي، وذلك في حضور المستشار تركي ال الشيخ، الرئيس الشرفي للأهلي".

وأضاف :"الأهلي بعدما وافق على الصفقة تراجع عن قراره، الامر الذي اغضب المستشار تركي آل الشيخ من مسئولي القلعة الحمراء".

واشار :"مجلس ادارة الزمالك، اتخذ قرارا وقتها بييع احمد الشناوي، بعد توقيع للأهلي".