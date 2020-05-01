فايلر يرسم خريطة أجانب الأهلى.. ويحسم مصير مفاوضات لابا وموليكا وسيرينو

يرسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، خريطة اللاعبين الأجانب في الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، بعدما قررت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، ترك هذا الملف بالكامل للمدرب السويسري.

يترقب مسئولو الأهلي القرار النهائي من اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد اللاعبين الأجانب من 5 إلى 4 لاعبين، علماً بأن إدارة القلعة الحمراء أعلنت بشكل واضح رفضها التام لفكرة تخفيض عدد الأجانب، حفاظاً على حقوق الأندية المالية، وعدم إجبارها على فسخ عقود أي لاعب، ومن بينها الأهلي.

ويضم الأهلي بين صفوفه 6 لاعبين أجانب هم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي

أليو بادجي والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو دا كوستا، بجانب المهاجم المعار المغربي وليد أزارو.

واستطلع مسئولو الأهلي رأي فايلر بخصوص ملف اللاعبين الأجانب، وحدد المدرب السويسري بكل وضوح مطالبه ببقاء الرباعي معلول وأجاي وبادجي وديانج ولهم الأولوية في الموسم المقبل حال تمسك اتحاد الكرة بقيد 4 لاعبين أجانب فقط.

Advertisements

وعرضت لجنة التخطيط قائمة طويلة من اللاعبين الأجانب على فايلر من أجل حسم فكرة التعاقد مع أحدهم كلاعب خامس ضمن الأجانب في الفريق الأحمر، وعلى رأسهم

جاكسون موليكا، نجم مازيمبي الكونغولي، وأحد هدافي دوري أبطال أفريقيا، والتوجولي لابا كودجو، نجم العين الإماراتي، والذي سبق له التألق مع فريق نهضة بركان المغربي.

وطرحت اللجنة أيضاً اسم الأوروجواياني جاستون سيرينو، نجم فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الموسم الجديد، رغم أن ناديه أعلن تمسكه باستمراره ولكن اللاعب رحب بفكرة الانتقال للأهلي.

وعلى صعيد متصل، أكد محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي المعار إلى سموحة لنهاية الموسم، أن فايلر طلب بقاءه في الموسم الحالي وعدم الرحيل معاراً، موضحاً أنه يتمنى العودة في الموسم الجديد للفريق الأحمر.

وأشار إلى أنه يأمل الحصول على فرصته كاملة، موضحاً أنه سعيد بإشادة الجهاز الفني بمستواه في المرحلة الماضية، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع حال عودته للفريق في الموسم المقبل.