فايلر يغلق أبواب الأهلي في وجه وليد أزارو

أغلق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبواب القلعة الحمراء في وجه وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي لنهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي أظهره المدرب

السويسري، وأبلغ به اللجنة وأعلنه عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن أزارو ليس مناسباً لطريقة لعب الأهلي تحت قيادته، فهو مهاجم سريع يحتاج لمساحات ويحتاج لفريق يلعب على الكرات المرتدة.

فايلر منح الضوء الأخضر لرحيل أزارو، أو تجديد إعارته، حسبما ترى إدارة الأهلي، كما أنه طلب أيضاً تسويق جيرالدو للتعاقد مع لاعب أجنبي خامس بدلاً منه حال استمرار قواعد قيد الأجانب في الموسم الحالي.