الصفقات التبادلية كلمة السر بين الاتحاد والمقاصة

اقترب هشام محمد، لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري، من العودة مجدداً إلى صفوف مصر المقاصة ناديه الأسبق في الموسم المقبل.

تدور مفاوضات لعقد صفقة تبادلية بين ناديي الاتحاد السكندري ومصر المقاصة خلال الأيام المقبلة بناءً على طلب إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، الذي طلب عودة

هشام محمد خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق لضم اللاعب.

وطلب الاتحاد السكندري التعاقد مع ثنائي المقاصة محمد إبراهيم ومحمد دبش لتدعيم الفريق الأخضر في الموسم الجديد، وهو ما يفتح الباب أمام صفقة تبادلية بين الناديين، خصوصًا

أن المقاصة يرغب في ضم لاعب الاتحاد هشام محمد، كما أن إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، يسعى لضم لاعب آخر من الاتحاد.

ويأمل جلال الفوز بخدمات الحارس عماد السيد في الموسم المقبل حال موافقة إدارة زعيم الثغر بجانب هشام محمد، ولكن إدارة الاتحاد السكندري ما زالت تمانع في مسألة رحيل عماد السيد لحين التعاقد مع حارس مرمى جديد.