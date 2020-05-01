وزير الرياضة يتابع استعدادات المتأهلين للأولمبياد عبر فيديو كونفرانس

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع بشكل مستمر مع اللجنة الاولمبية و الاتحادات الرياضية الأخرى، عبر تقنية « فيديو كونفرانس» آخر المستجدات بشأن اللاعبين المتأهلين لبطولة أولمبياد طوكيو.
وأضاف صبحي، أنه على تواصل مستمر معهم، من أجل تحفيزاللاعبين، حيث تنتظر الاتحادات الرياضية، موقف عودة النشاط الرياضي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة بلاد العالم.
وأشار صبحي إلى أنه على تواصل أيضًا مع اتحاد الكرة، ويتابع
وأكد وزير الرياضة أن اللجنة الخماسية الحالية، التي تدير اتحاد الكرة، ستبقى حتى نهاية مدتها، دون تمديد فترتها.
الجدير بالذكر أن انتخابات اتحاد الكرة ستكون في شهر يوليو المقبل، وسيدير المجلس المنتخب لمدة عام وفقا للقانون المصري، على أن تقام انتخابات أخرى في العام الذي يليه.
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