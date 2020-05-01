رياضة | أخر تطورات عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقف النشاط الرياضي في مصر في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ شهر مارس الماضي.

وذكر محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، التطورات الأخيرة بشأن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي أوضح أنه من الممكن استكمال المنافسات دون أي ضرر.

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وقال سلطان في تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة، "اتحاد الكرة يعمل على تجهيز أكثر من سيناريو من أجل استئناف النشاط الرياضي، دراسة الموقف من الناحية الإدارية والطبية".

وواصل، "استكمال منافسات الدوري لن يكون به مخاطر على اللاعبين من الناحية الطبية، والخطر يكمن في الرياضات التي تلعب في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الموعد الرسمي لعودة اللاعبين إلى التدريبات بعد الانتهاء من تقييم الموقف من الناحية الطبية".

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، قد عقدت اجتماعا أول أمس الأربعاء، لتحديد سيناريو عودة الدوري والمخاطر الطبية التي تهدد عودته.