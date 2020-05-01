رياضة | المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يبدأ خطوات إستعادة نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الفريق الفيومي لاستعادة هشام محمد نجم وسط الفريق السابق والاتحاد السكندري الحالي، من أجل تدعيم خطوطه بالموسم الجديد.

وتأتي مفاوضات الفريق الفيومي مع اللاعب، بناءً على طلب من إيهاب جلال المدير الفني، والذي يرغب في استعادة عدد من نجومه السابقين، خاصةً أن هشام محمد واحد من أفضل لاعبيه قبل الرحيل لصفوف الأهلي.

ويرغب مصر المقاصة، في استغلال رغبة الاتحاد السكندري للتعاقد مع محمد دبش مدافع الفريق، من أجل إبرام صفقة تبادلية بين الطرفين بالميركاتو الصيفي.