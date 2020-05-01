رياضة | حارس بلد الوليد يصف تير شتيجن بالأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر حارس بلد الوليد يصف تير شتيجن بالأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف حارس مرمى نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم خوردي ماسيب ، الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، إياه بالحارس الأفضل في العالم.

وكان ماسيب، الحارس السابق لبرشلونة، غادر الفريق الكتالوني في عام 2017 ، ليحظى بفرصة اللعب بشكل أساسي في فريق آخر حيث انضم لبلد الوليد.

وقال ماسيب في حوار مصور مع صحيفة (سبورت) الكتالونية: "إنني أميل بشكل واضح لتير شتيجن، من الواضح أنه الأفضل لأن لديه كل المميزات في جميع جوانب اللعبة".

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وأضاف "تير شتيجن شخصية مكتملة الجوانب بالنسبة لذوقي، إنه مكتمل حينما يلعب بقدميه، وكذلك في باقي النواحي الأخرى".

وتابع ماسيب: "انعكس أداؤه على برشلونة، كان صغيرا جدا حينما جاء إلى الفريق ثم تطور، بالنسبة لي إنه الأفضل في الوقت الحالي".

وكان تير شتيجن فاز بـ14 لقبا في مسيرته الكروية، 13 منها مع برشلونة وبطولة واحدة مع المنتخب الألماني (كأس العالم للقارات)، وذلك منذ مغادرته لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.