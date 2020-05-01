رياضة | جاتوزو يحسم مصيره مع نابولي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاتوزو يحسم مصيره مع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحظى جينارو جاتوزو مدرب فريق نابولي بعلاقة مميزة مع إدارة فريق الجنوب الإيطالي في الفترة الأخيرة، خاصةً مع استمرار جاتوزو مع الفريق.

وذكرت صحيفة ’’لا غازيتا ديللو سبورت’’ أن جاتوزو لم يقم بتفعيل بند فسخ التعاقد مع نابولي والذي كان من المتاح أمامه مع نهاية شهر أبريل الماضي، مما يعني رغبته في البقاء مع الفريق.

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وتولى جاتوزو قيادة نابولي منذ شهر ديسمبر الماضي وبعد إقالة كارلو أنشيلوتي المدرب السابق من نابولي، وقام بالتوقيع على عقد لمدة ستة أشهر مع النادي.

وينتظر أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الانتهاء من الأزمة الحالية التي تعيشها إيطاليا بسبب جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد19)، من أجل عقد جلسة برفقة جينارو والتجديد للمدرب لمدة موسم ونصف إضافي خلال الفترة القادمة.

وحقق جاتوزو نتائج جيدة مع نابولي خاصةً بعد الصعود به إلى المركز السادس في جدول الترتيب في الدوري الإيطالي بعد أن كان يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، بالإضافة إلى تفوقه على إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بهدف نظيف.