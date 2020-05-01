رياضة | الاتحاد الآسيوي يحدد موعداً جديداً لقرعة بطولتي كأس الأمم للشباب والناشئين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الآسيوي يحدد موعداً جديداً لقرعة بطولتي كأس الأمم للشباب والناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل، موعداً جديداً لإجراء قرعة نهائيات كأس أمم آسيا للشباب تحت 19 عاماً، وكذلك بطولة الناشئين تحت 16 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن الموعد السابق لإجراء القرعة كان تم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان المنتخب السعودي للشباب تأهل للمسابقة بعد أن تصدر مجموعته في التصفيات والتي ضمت كل من أوزبكستان والهند وأفغانستان، فيما حسم منتخب الناشئين تحت 16 عاماً تأهله للبطولة التي من المقرر إقامتها في البحرين في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد تصدره لمجموعته في التصفيات التي ضمت بجانبه كلاً من عمان وباكستان وسوريا.

ومن المقرر إقامة منافسات كأس آسيا للشباب، في العاصمة الأوزبكية طقشند خلال الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل.