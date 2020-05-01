رياضة | الأهلي ينعي شهداء الوطن وكمين بئر العبد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينعي شهداء الوطن وكمين بئر العبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر أمس الخميس في كمين بئر العبد.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" النادي الأهلي ينعي شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في شهر رمضان الكريم بعد الحادث الأرهابي الآثم في بئر العبد ".

وأضاف: "ويسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين ".

واختتم: " ويحفظ كل أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته".