رياضة | بسبب إكرامي.. الأهلي يرفض التفريط في حارسه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب إكرامي.. الأهلي يرفض التفريط في حارسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التفريط فى خدمات علي لطفي حارس الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الحارس، عدد من الاتصالات مؤخرًا من جانب بعض الأندية لحس نبضه حول إمكانية الحصول على توقيعه، مع بداية الموسم الجديد.

وأغلق الأهلي، الباب بشكل رسمى بشأن رحيل لطفي عن صفوف الفريق، خصوصًا بعد رحيل شريف إكرامي، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وحرص الجهاز الفني على منح لطفي، وعد بالحصول على الفرصة بالمرحلة المقبلة، خصوصًا فى ظل التزامه وعدم افتعاله أى أزمات.