رياضة | بين نجاحات وإخفاقات.. تعرف على ما قدمه هاني أبوريدة للكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بين نجاحات وإخفاقات.. تعرف على ما قدمه هاني أبوريدة للكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، عزمه خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

وكان هاني أبوريدة تقدم باستقالته مع مجلس إدارته بالاتحاد المصري لكرة القدم، في شهر يوليو الماضي عام 2019، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها مصر.

ويسرد الخليج 365 الرياضي ما قدمه هاني أبوريدة للكرة المصرية

هاني أبو ريدة تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري في 30 أغسطس عام 2016، وحتى يوليو 2019، والتي شهدت فترته بعض الجوانب الايجابية وأخرى سلبية.

الإيجابيات

- نجاح المنتخب المصري في العودة للمشاركة ببطولة أمم إفريقيا بعد غياب استمر 3 نسخ متتالية أعوام 2012، 2013، 2015.

- وصول المنتخب لتصفيات الجابون 2017 وحصد مركز الوصيف بعد خسارة المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

- تحقيق الحلم والإنجاز الكبير الذي طال انتظاره، وهو المشاركة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب استمر 30 عاما، حيث كان آخر مشاركة للمنتخب في المونديال في إيطاليا عام 1990 بقيادة محمود الجوهري.

ووصلت مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد أن تصدر المنتخب مجموعته في تصفيات المونديال، ليقع في مجموعة متوازنة مع روسيا وأوروجواي والسعودية، إلا أنه خيب ظنون الجميع، وخرج دون أي حصد أي نقطة، وتذيل ترتيب مجموعته ليخرج من الدور الأول للمونديال بعد 3 هزائم متتالية.

Advertisements

الجانب السلبي

- انتقادات وهجوم عنيف على أبوريدة ومجلسه خلال فترة تواجده، على خلفية اختياراته للأجهزة الفنية للمنتخب.

شهدت فترة أبوريدة مدربين أجنبيين، الأول هو الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي كان مديرا فنيا للفراعنة قبل تولي مجلس أبوريدة، حيث جدد ثقته فيه، وعلى الرغم من نجاحه في الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2017 والتأهل لمونديال روسيا، إلا أن الأرجنتيني نال انتقادات عنيفة من الجماهير بسبب الأداء الدفاعي الذي كان يعتمد عليه في أسلوب لعبه.

أما المدرب الثاني فهو المكسيكي خافيير آجيري، والذي تولى المهمة الفنية للمنتخب الوطني في شهر أغسطس 2018.

واستطاع اجيري أن يقود المنتخب للتأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، لكن منتخب الفراعنة خرج من دور الـ16، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقياء وهو الذي فجر أزمة كبيرة لمجلس أبوريدة، واشعل النيران.

الأمر كذلك مع منتخب الشباب في تلك الفترة بقيادة حمادة صدقي والذي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالنيجر، عقب الخسارة أمام منتخب السنغال بنتيجة 7 / 6 بركلات الترجيح، بعد أن حسمت مباراتي الذهاب والإياب بين المنتخبين في الدور قبل الأخير من التصفيات بالتعادل السلبي.

أما منتخب المحليين الذي شكله مجلس أبو ريدة، وأسند قيادته الفنية إلى المدرب هاني رمزي، والذي واجه صعوبات بالغة ويرجع ذلك إلى رفض الأندية التفريط في لاعبيها للمشاركة في المعسكرات والمباريات معه، ليؤدي في النهاية إلى الخسارة من المغرب وتوديع تصفيات أمم أفريقيا للمحليين مبكرا.

المجلس كان له صدامات عديدة مع الأندية أبرزها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق، ورئيس نادي الزمالك، بالإضافة إلى أزمة معكسر المنتخب المصري في كأس العالم، ومشكلة محمد صلاح بسبب تضارب رعاة الجبلاية مع شركات الرعاية التى تعاقد معها نجم ليفربول ليضطر اتحاد الكرة لتغيير تصميم الطائرة، كما اشتعلت حرب كلامية بين الطرفين بسبب أخطاء معسكر المونديال وتقديم اللاعب بعض المطالب الخاصة.

فضلا عن الفشل في تطوير منظومة التحكيم في ظل الانتقادات المتكررة للحكام المصريين، وعدم القدرة على تنظيم المباريات بشكل جيد مما أدى إلى اختلاق العديد من الأزمات بين الأندية.

وبهذا فقد خرج مجلس هاني أبوريدة صحيفته بيضاء دون كتابة أي إنجاز، سوى الوصول إلى كأس العالم روسيا 2018، والذي ودعه المنتخب بشكل مخزي.