رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول التفاوض مع مهاجم تونس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول التفاوض مع مهاجم تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الدخول فى مفاوضات مع التونسى فراس شواط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، المعار إلى أبها السعودي، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأكد مسؤولو النادي، أنه لم يتم طرح اسم شواط، على طاولة الأسماء المعروضة للتعاقد مع اللاعب كما يتردد، لذلك الأمر غير صحيح.

كما أوضح النادي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لم يطلب التعاقد مع مهاجم تونس، أو الدخول في مفاوضات، ويكتفي بمهاجميه.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تؤكد دخول النادي الأهلي، في مفاوضات مع المهاجم التونسي، لتعزيز هجومه بداية الموسم الجديد.