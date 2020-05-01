رياضة | هل يستحق دونجا اللعب للأهلي والزمالك؟.. أرقام نجم بيراميدز تجيب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يستحق دونجا اللعب للأهلي والزمالك؟.. أرقام نجم بيراميدز تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



مسمار جديد في وسط الملعب قد يسطع في أحد قطبي الكرة المصرية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن أصبح محط أنظار الأهلي والزمالك في الآونة الأخيرة.

ويقترب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشدة من الانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصة بعدما أوضح رينيه فايلر مدرب الأهلي أنه لايحتاج أي لاعبين في هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

صاحب الـ24 عاما، يلعب في صفوف بيراميدز منذ أن كان بمسماه القديم "الأسيوطي"، حيث انتقل إليه في صيف 2016، وساهم في صعود النادي إلى الدوري الممتاز موسم 2017-2018.

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لعب دونجا مع بيراميدز هذا الموسم 23 مباراة، استطاع أن يصنع هدف وحيد، بالإضافة إلى أنه سجل هدفين في بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الإفريقية.

وفي المجمل خاض لاعب وسط بيراميدز 76 مباراة في الثلاث مواسم الماضية بعد صعود ناديه إلى الدوري الممتاز، وسجل 4 وصنع مثلهم، في جميع المسابقات التي شارك بها.

جدير بالذكر أن آخر هدف سجله كان في مرمى إف سي مصر في الدوري المصري الممتاز، واستطاع أن يصنع الثاني في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، بتاريخ 29-1-2020.

وتتوقف الأنشطة الرياضية في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يتم الاستقرار على موعد للعودة، ولكن هناك مباحثات بشأن استئناف المنافسات.