رياضة | حارس أياكس يصر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر حارس أياكس يصر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا عن رغبته بالرحيل من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس عدة أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.

فبعد خمس سنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة أحرز فيها لقب الدوري وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال أونانا (24 عاماً و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية "الغيمين داغبلاد": "أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي. لكن حان الوقت كي اتقدم إلى الأمام.. لدي طموحات هامة"، متحدثاً عن "خمس سنوات كبيرة" في أمستردام.

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وأشارت تقارير إلى رغبة تشيلسي وتوتنهام الإنكليزيين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري أياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.

وقال وكيله ألبرت بوتينيس "هناك حركة كبيرة حول أندريه. لم يقدم برشلونة عرضاً رسمياً لأياكس، لكنه عبر لي جدياً عن رغبته. يجب أخذ الوضع الحالي بالاعتبار (تفشي فيروس كورونا المستجد). يتعين على النادي أن يقوم بتنازلات مالية، لذلك اقترح إشراك أحد حراسه في الصفقة".

وخاض أونانا، المقدّر سعر انتقاله قبل أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" بأربعين مليون يورو، 178 مباراة مع أياكس استقبل فيها 158 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.