الامارات | تسريبات من الكواليس.. عبدالحفيظ يعتدي على رامز جلال ويدفعه في حفرة المياه

شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات من الكواليس.. عبدالحفيظ يعتدي على رامز جلال ويدفعه في حفرة المياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مقرب من مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، أن "مناوشات قد حدثت بينه وبين مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، رامز جلال، خلال تصوير احدى حلقات البرنامج المذاع على قناة (إم بي سي)".

وقال المصدر لـ"الإمارات اليوم" إن "عبد الحفيظ، تعدى على رامز جلال ودفعه في حفرة المياه، قبل أن يتم احتواء غضب مدير الكرة في النادي الأهلي".

وحصل سيد عبدالحفيظ على مبلغ 30 ألف دولار، نظير تسجيل حلقته مع رامز جلال في دبي، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة بينه وبين إدارة النادي لعدم حصوله على إذن قبل السفر والظهور في البرنامج.

وقام سيد عبد الحفيظ قام بالتسجيل رفقة ثلاثي الأهلي محمد الشناوي وعلى معلول ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتسود حالة من الغضب الشديد داخل أروقة النادي من موقف سيد عبد الحفيظ، خاصة بعد أن أظهرت التسريبات الخاصة بالحلقة التي شارك فيها أنه تعرض لإهانة كبرى أثناء تصوير البرنامج.

Advertisements

واعتبر مسؤول الأهلي أن ما حدث لا يعتبر اهانه ليس فقط لمدير الكرة وانما إهانة كبرى لكيان النادي.

وسعت إدارة الأهلي لعدم إذاعة حلقة سيد عبد الحفيظ، الا أن محاولات النادي المصري بائت بالفشل حتى الآن بعد أن تم الانتهاء من تصوير 30 حلقة ستذاع على مدار شهر رمضان المبارك.

وأكد المصدر أن "عدم إذاعة الحلقة سيكلف عبدالحفيظ دفع شرط جزائي وصف بأنه كبير جداً تضمنه العقد الموقع بين مدير الكرة وإدارة القناة دون الكشف عن تفاصيله".

وتردد أن هناك اتجاه قوي لدى إدارة النادي الأهلي لتوقيع عقوبة مالية كبيرة على مدير الكرة نظراً للإساءة المتوقع أن يتعرض لها النادي بعد إذاعة تلك الحلقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news