شكرا لقرائتكم أحمد شديد قناوي يترقب مصير الدوري لحسم وجهته الجديدة الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد شديد قناوى ظهير أيسر فريق الإنتاج الحربى، عرضين للرحيل عن ناديه خلال الانتقالات الصيفية حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادى منذ يناير الماضى.

ورفض أحمد شديد قناوي البت فى هذه العروض انتظاراً للقرار النهائى من اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بشأن بطولة الدوري هذا الموسم سواء بعودتها أو الغاؤها.

وأنهى أحمد شديد قناوى كافة التفاصيل المادية مع الناديين حيث لمس تمسك كبير من إدارة الناديين للحصول على خدماته لاسيما أنه من أكثر اللاعبين ثباتاً فى المستوى بالدوري المصرى فضلا عن لعبه بشكل أساسى فى كل الاندية التى ارتدى قمصانها ، وقدم شديد قناوى دوراً مؤثراً مع الانتاج الحربى فى السنوات السابقة كما أحتل المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 5 تمريرات بعد نهاية الدور الاول للدوري هذا الموسم .

وحفر أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 120 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

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ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016/2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و11 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الاربع مواسم 120 مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.

أحمد شديد قناوى أحد أبناء قطاع الناشئين بالأهلى، صعد للفريق الأول فى يونيو 2005، ثم انتقل إلى النادى المصرى البورسعيدى لمدة ثلاثة أعوام وأدى خلالها مباريات جيدة، حيث شارك فى 95 مباراة سجل 12 هدفاً وصنع 16 لزملائه أدت لعودته مجددًا للنادى الأهلى عام 2011، وشارك شديد قناوى مع المارد الأحمر فى 107 مباريات، سجل هدفين وصنع 12 هدفا.

وبعد ثلاثة مواسم مع الأهلى قرر النادى الاستغناء عنه فى يوليو 2014، لينتقل بعدها لصفوف طلائع الجيش وشارك معه فى 61 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل أن يرحل إلى نادى أسوان فى أغسطس 2016 لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر، وشارك فى 34 مباراة وصنع 7 أهداف ولم يسجل، وقرر الرحيل بعد هبوط أسوان للقسم الثانى لينتقل لصفوف الإنتاج الحربى وشارك حتى الآن فى 86 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 19 هدفا.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.