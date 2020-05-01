إصابة عادل خميس لاعب منتخب قطر وسفير مونديال 2022 بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







الدوحة: كشف لاعب منتخب قطر لكرة القدم السابق عادل خميس والسفير الحالي لمونديال قطر 2022 عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى انه يقضي فترة الحجر الصحي في احد الاماكن المخصصة لذلك في الدوحة.

جاء كلام خميس في برنامج "المجلس" على قناة الكاس القطرية الرياضية مساء الخميس، حيث كشف انه تجاوز المرحلة الصعبة من المرض، بعد خضوعه للعلاج، مؤكدا تحسن صحته.

اضاف الى القناة الرياضية بانه لا يشعر باي معاناة صحية في الوقت الحالي ويمارس الرياضة يوميا ويصوم خلال شهر رمضان ولا يعاني من اي عوارض مقلقة.

وتمنت اللجنة العليا للمشاريع والارث وهي الجهة المسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022 على حسابها الرسمي على تويتر السلامة لعادل خميس وقالت "نتمنى السلامة لسفير اللجنة العليا ونجم الكرة القطرية الذي تم تشخيصه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" كما نتمنى الشفاء لجميع المصابين".



مواضيع قد تهمك :