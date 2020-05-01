شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..رحاب جمعة.. طموح بلا حدود فى كرة اليد الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك رحاب جمعة محترفة كرة اليد المنضمة حديثا إلى صفوف فريق سان جينيان الفرنسى طموح بلا حدود فى عالم احتراف اللعبة بالدورى الفرنسى .

و تطمح رحاب جمعة بقوة فى صعود فريها الحالى إلى الدورى الممتاز بعدما هبط إلى الدرجة الثانية ، فى ظل رغبتها فى تحقيق إنجاز خلال مشوار احترافها.

وانضمت رحاب جمعة إلى سان جينيان بعدما أعلنت عن رحيلها من صفوف نادى سامبر الفرنسي مؤخرا.

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ولعبت رحاب جمعة فى الدورى الفرنسى سنوات عديدة حتى تزوجت من فرنسى خلال رحلة احترافها فى هناك ، لتنجح فى أن تعطى مثال التحمل و تخطى الصعوبات لأى إمرأة تطمح فى أن تحقق ذاتها و أحلامها .

ويشهد الدورى الفرنسى لكرة اليد حالياً فترة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت رحاب جمعة قد أكدت من قبل أنها تمارس الرياضة فى المنزل بتدريبات بدنية خفيفة للحفاظ على اللياقة لحين عودة النشاط مرة أخرى قبل أن تعلن عن رحيلها من صفوف سامبر.

وأوضحت رحاب جمعة أن اتباع التعليمات يجب أن يطبق على الجميع، خاصة فى السوبر ماركت الذى يتردد عليه الكثيرون لشراء أغراضهم اليومية لتفادى إنتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ملتزمة تماما وزوجها الفرنسى بتطبيق جميع التعليمات التى أعلنتها الحكومة الفرنسية من أجل عدم تفاقم انتشار الفيروس.

و يرصد الخليج 365 لقطات لنجمة رحاب جمعة فى الصور التالية :



















