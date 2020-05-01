شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحتفل بنجاحه فى "ختم القرآن" خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى بنجاحه فى ختم القرآن بعد مرور أسبوع فقط من شهر رمضان الكريم، حيث نشر عبر ستورى إنستجرام دعاء ختم القرآن وعلق قائلا "الحمد لله".

وكشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب عودة النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، للمشاركة فى الدورى التركى من جديد خلال الفترة المقبلة بعد منافسة العديد من الأندية للتعاقد معه مؤخرا.

ووضعت صحيفة sporx التركية، تريزيجيه ضمن قائمة أبرز النجوم الذين اقتربت عودتهم للدورى التركى من جديد فى الموسم المقبل 2020-2021 بجانب 16 لاعبا آخر.

وذكرت الصحيفة أن تريزيجيه يتنافس على ضمه الثلاثة الكبار فى الدورى التركى، وهم بشكتاش بالإضافة إلى فناربخشة وجالطة سراى.

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وخاض تريزيجيه تجربة احترافية فى الدوري التركي بوقت سابق وتحديدا بقميص نادى قاسم باشا قبل الانتقالات للدوري الإنجليزي من بوابة أستون فيلا، لكن أصبح اسم النجم المصرى فى الفترة الأخيرة مرتبطا بالعديد من الأندية الكبرى فى الدوري التركي وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وشارك تريزيجيه فى 31 مباراة بقميص أستون فيلا الإنجليزى خلال الموسم الحالى 2019-2020 الذى توقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من التقرير التركى إلا أن تريزيجيه أعلن مؤخرا استمراره مع أستون فيلا، وقال فى مداخلة هاتفية عبر قناة "أون تايم سبورت"، إنه لا يفكر فى الرحيل عن أستون فيلا حالياً، وأنه مرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة وتركيزه منصب الآن مع فريقه فى انتظار استئناف النشاط مجددًا.

وأضاف تريزيجيه "اللعب فى الدورى الإنجليزى كان أحد أحلامى، فكيف أفكر فى الرحيل عنه الآن، أنا أجتهد حاليا وأبذل قصارى جهدى مع أستون فيلا منذ بداية الموسم، ولا أفكر فيما يمكن أن يحدث العام المقبل، هذا الحديث سابق لأوانه".