شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يغنى "بنت الجيران".. وسعد سمير يعلق: العربية دى هتخش النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل سعد سمير مدافع الأهلى مع جمهوره عبر تطبيق تيك توك ونشر مقطع فيديو لوجوده فى سيارة مع زميليه رمضان صبحى وصالح جمعة نجما القلعة الحمراء، وظهر رمضان صبحى يغنى "بنت الجيران" للمطرب حسن شاكوش فيما علق سعد سمير قائلا "العربية دى هتخش النار"، بينما اكتفى صالح جمعة بضحكة.

واشترط مسئولو نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى على رمضان صبحى تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلى أو لأى نادٍ آخر بانتهاء فترة إعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وعلم الخليج 365 أن عقد رمضان صبحى مع هيدرسيفيلد ينتهى بعد موسمين، ما يعنى أنه حال خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقى فى عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادى الإنجليزى لاستفادة سواء فى حالة الرغبة فى الإبقاء عليه أو بيعه لأى فريق آخر.

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وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 5 ملايين دولار تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً، وهو مبلغ في متناول الأهلي لاسيما أنه من الممكن تخفيض هذا المبلغ عند التفاوض.

ويملك رمضان صبحى العديد من العروض بداية من الموسم المقبل أبرزها من الدوري الإيطالي والتركي، لكن من المحتمل أن تتراجع هذه الأندية عن الصفقة، على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها في الصفقات الجديدة الأمر الذي يسهل من مأمورية الأهلي في الإبقاء عليه.

وأكد رمضان صبحي أنه لن يلعب في مصر لأى نادٍ غير الأهلي رغم إعلانه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو أي نادي أخر، وذلك رداً على انباء دخول أكثر من نادي مصري في مفاوضات لضمه ومنها بيراميدز.