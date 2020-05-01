شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب.. البلدوزر مجدي عبد الغني صاحب هدف مصر في مونديال 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عبد الغني - المولود في 27 يوليو 1959- مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 1979، ولعب له حتى العام 1988 ليسجل ظهوره بقميص الفريق الأحمر في 386 مباراة مسجلاً 57 هدفًا في المنافسات الرسمية.وكشف مسئولو نادي شبين أن اللاعب كان قد رفض التوقيع على تجديد عقده معهم في الموسم الجديد ما أجبرهم على الدخول في مفاوضات المقاصة التي انتهت بالحصول على المبلغ المحدد لبيع اللاعب لفتح مفاوضات جديدة لضم صفقات قوية لدعم شبين في الدور الثاني للدوري الممتاز "ب".

ولعب عبد الغنى لفريقى الأهلى المصرى والمقاولون العرب، كما ساهم فى فوز المنتخب المصرى ببطولة إفريقيا عام 1986.. واحترف فى البرتغال عام 1988، ووصل مع الفراعنة لكأس العالم بإيطاليا عام 1990 محرزاً الهدف الوحيد للمنتخب بالبطولة فى مرمى هولندا.

عقب اعتزاله عام 1992 اتجه للعمل الإدارى حيث شغل عضوية لجنة شئون اللاعبين، كما عمل مديراً للكرة بنادى إنبى، إلى جانب عمله بالإعلام كمعلق رياضى ومقدم برامج بالإذاعة والتليفزيون وأخيراً عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويزخر سجل عبد الغني بالبطولات مع الأهلي الذي توج ضمن صفوفه بلقب الدوري المحلي 7 مرات، وكأس مصر 5 مرات، ودوري أبطال أفريقيا مرتين في 1982 و1987، والبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات أعوام 1984 و85 و86.

وينفرد عبد الغني بكونه اللاعب المصري الأول الذي يحترف في الدوري البرتغالي عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها في البرتغال، ووصل معه إلى نهائي كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدوري في العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد في المباراة التي خسرها 1-3.

Advertisements

وخاض عبد الغني 107 مباراة بقميص بييرا مار البرتغالي وسجل 17 هدفًا في مسيرة جيدة ومغامرة لم يكن يتوقع لها أحد النجاح لولا إصرار نجم الأهلي السابق على رفض الجلوس حبيس الإيقاف الأفريقي، وطوّر مفهوم لاعب الوسط المصري ليهاجم ويسجل الأهداف ويشارك بإيجابية في صناعة اللعب بدلاً من مفهوم تسليم وتسلم الكرة فقط.

وعلى الصعيد الدولي مثل مجدي عبد الغني منتخب مصر في 50 مباراة رسمية وسجل 5 أهداف، أهما ركلة جزاء مباراة مصر وهولندا في كأس العالم 1990، والتي أسكنها شباك هانز فان بروكلين حارس المرمى الشهير، واختزل نفسه إعلاميًا في هذا الهدف بسبب عدم وصول منتخب مصر إلى نهائيات المونديال منذ حينها.

وتوج البلدوزر بلقب كأس الأمم الأفريقية 1986 مع منتخب مصر الأول، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987 في العاصمة الكينية نيروبي، كما أختير ضمن منتخب أفريقيا.

وطبق مجدي عبد الغني مقولة أن الحياة تبدأ بعد الاعتزال، فواصل مسيرته مع كرة القدم في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لـ 3 دورات، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين، ويحظى بعضوية مجلس إدارة القسم الأفريقي بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.