شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب اتحاد الكرة بعدم التسرّع في إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو النادي الأهلي نظراؤهم في اتحاد الكرة بعدم التسرّع في اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري على خلفية "جائحة" كورونا وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن التسرّع في قرار إلغاء عودة الدوري سيكون له عواقب صعبة جداً ووخيمة على جميع الأندية التى دفعت أكثر من 70 % من قيمة عقود لاعبيها ومدربيها بما يعني أن إلغاء الموسم الجاري سيؤثر سلباً على ميزانية جميع الأندية تقريباً لاسيما في ظل عدم حصول معظم الأندية على حقوقها كاملة من البث الفضائي ولا عقود الرعاية وقد لا تحصل عليها جراء الأزمة المالية الحالية الناتجة عن "كورونا" .

وأكد مسئولو الأهلي على ضرورة دراسة الأمر من كافة الجوانب قبل اتخاذ قرار بإلغاء الموسم الحالي وأن يتم إبلاغ الجهات المسئولة والتى سيكون لها الرأي الأهم والحاسم في مسألة إلغاء الدوري بكافة الخسائر ، وذهب مسئولو القلعة الحمراء إلى أن عودة الدوري واردة ومن الممكن أن تتم في ظل الأنباء السارة القادمة من أوربا بشأن تفكير أكثر من دوري أوربي استئناف النشاط منها الدوري الأنجليزي والألماني والأيطالي والاسباني والسويسري وغيرهم رغم أن خسائر هذا الدول من "كورونا" أقوى وأكبر بكثير من خسائر مصر .

وأكد مسئولو الأهلي أنه من الأفضل التمهّل في حسم مصير الدوري والبحث عن حلول وسُبل كثيرة لأستئناف المسابقة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة اللاعبين والجماهير لأن هذا هو الأهم، وشدد مسئولو النادي على أن الموسم الجديد من الممكن أن ينطلق في شهر أكتوبر حال إستئناف النشاط الرياضي واستكمال الموسم الحالي ، وطالب مسئولو الأهلي اتحاد الكرة بالبحث عن تعويضات للأندية حال الاضطرار لألغاء الموسم الحالي وعدم استكماله إذا كان هذا قرار الجهات المسئولة والذي لا مفر منه لأن الاهلي يعي تماماً بأنه ليس هناك أغلي من صحة وأمن المواطن المصري.