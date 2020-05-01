شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد تسعيرة للاعبيه في ظل توافد العروض قبل الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت إدارة نادي الزمالك سعر كل لاعب في الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل العروض التي يتلقاها اللاعبون علي مدار الشهور الماضية منذ حصول الزمالك علي لقب بطولتي السوبر الافريقي والمحلي قبل توقف النشاط بسبب ازمة كورونا.

إدارة الزمالك حددت سعر لكل لاعب دون الاعلان عنه، لحين وصول العروض الرسمية حيث يرفض الزمالك التفريط في لاعبيه علي سبيل الإعارة مرة اخري، وسيتم مناقشة عروض البيع النهائي فقط، فيما جائت خطوة تحديد الأسعار لكي يقف النادي علي القيمة المنتظظرة من تسويق لاعبيه في الصيف المقبل.

واشترط مجلس إدارة الزمالك الحصول علي موافقة كتابية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، لاحتراف أي لاعب من الفريق في الموسم المقبل، خاصة لاعبو القوام الأساسي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان لاعبو القوام الأساسي وتحديدا السداسي محمد أبو جبل ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومصطفي محمد تلقوا العديد من العروض الاحترافية مؤخرا، ورغم عدم جدية العروض حتي الان والتي لم تتخذ الصفة الرسمية، الا ان إدارة الزمالك طلبت رأي كارتيرون في احتراف أي لاعب بمجرد وصول عروض رسمية.

Advertisements

وحددت إدارة الزمالك بعض المعايير التي يجب ان تتواجد في عروض الاحتراف التي تلقاها لاعبو الفريق مؤخرا ، من اجل الموافقة عليها، خاصة ان الزمالك لن يوافق علي أي عرض يصل لأي لاعب الا عقب دراسة متكاملة.

إدارة الزمالك وضعت في المقام الأول اسم الدوري الذي سيشارك به لاعبه، وستكون الأولوية للدوريات الأوروبية، بينما يأتي في المرتبة الثانية استفادة اللاعب نفسه فنيا من العرض وهل سيشارك مع فريقه الجديد ام لا، واخر المعايير هي القيمة المالية للعرض حيث لن يفرط الزمالك في لاعبيه بأقل من الأسعار التي حددتها إدارة الزمالك مسبقا.

فيما رفض مسئولو الزمالك فكرة إعادة اعارة الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري الموسم الحالي، عقب انتهاء اعارته.