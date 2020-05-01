شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الزج بمصطفى فتحى فى الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسؤولو الزمالك، الزج باسم مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، فى أية صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات المقبلة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مصطفى فتحى خارج حسابات الرحيل عن الزمالك وإن إدارة القلعة البيضاء لن تفرط فى جهوده بأي شكل بعدما كشف وسطاء إن الإسماعيلى لديه رغبة فى استعارة مصطفى فتحى من الزمالك.

فيما طالب مسئولو الزمالك، اتحاد الكرة، بتحديد موعد لعودة بطولة الدورى الممتاز، خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن الفريق الأبيض من وضع السيناريو الخاص به للإعداد لتلك المسألة فى ظل خوض اللاعبين لبرامجهم التدريبية بالمنزل بالإضافة إلى رفض مسئولى الزمالك مناقشة أى أمر يخص رواتب الفريق انتظارا لمصير النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص مسئولو الزمالك على صرف الرواتب الشهرية للاعبين بصورة طبيعية فى الفترة الماضية دون الحديث فى أمر تخفيض تلك الرواتب فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا حرصت إدارة الزمالك على مطالبة اتحاد الكرة بموعد محدد لعودة النشاط من عدمه لتحديد كافة الأمور الخاصة بالفريق هذا الموسم.

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ومن جانبه، قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن توجه الجبلاية لا ينفصل عن السياسة العامة للدولة ووزارة الشباب والرياضة، موضحا أن ما يقوم به الاتحاد حاليا هو مجرد سيناريوهات تخيلية لاستئناف المسابقة حال صدر قرار بذلك من الدولة، وأضاف فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الاتحاد سيكون له اشتراطات حال صدور القرار باستئناف النشاط الرياضي بجانب الأخذ في الاعتبار اشتراطات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد جمال محمد على أنه لا يمكن عودة النشاط الرياضي كسابق عهده حفاظا على عدم تفشى الفيروس وانتشار العدوى، ويتبع ذلك التعطل لفترات زمنية أخرى، مشيرا إلى أن العودة مرتبطة باتباع الحد الأقصى من الإجراءات الوقائية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الخماسية أن اتحاد الكرة أرسل بالفعل سيناريو لوزارة الشباب والرياضة يخص عودة النشاط، مؤكدا أن السيناريو يعتمد على انتهاء تبعيات وتداعيات فيروس كورنا بنهاية مايو وبالتالى وضع مخطط لعودة النشاط بدءا من أول يونيو لعودة تدريبات الفرق وبعدها الاستقرار على موعد لاستئناف النشاط.

وأردف أن اتحاد الكرة لن يمنح الأندية 3 أشهر للاستعداد، موضحا أن المهلة التى يمكن للاتحاد منحها كفترة إعداد للأندية لن تتجاوز أربعة أسابيع، مضيفاً أنه حال استئناف النشاط فى منتصف يوليو يمكن إنهاء المسابقة منتصف سبتمبر حيث يستغرق الدورى قرابة شهرين حتى ينتهى.