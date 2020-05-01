شكرا لقرائتكم فتحي مبروك يقدم لتخطيط الأهلي تصوراً مستقبل قطاع الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالاهلي تصوراً للجنة التخطيط بالنادي عن عدة أمور خاصة بالقطاع يأتي في مقدمتها السيناريوهات المتوقعة حال إلغاء الموسم الحالي بسبب "جائحة" كورونا ، كما يقدم مبروك تقريراً عن القطاع وعدة أمور خاصة به وتقييم الفترة التى سبقت تجميد النشاط وغيرها

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى قد طلب تجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول والتدريب منع الفريق فترة قبل الاستعانة ببعضهم فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل. ويرغب المدرب السويسرى فى تصعيد عدد من الناشئين للمران مع الفريق الأول من أجل إكسابهم مزيداً من الخبرات وبهدف الاستفادة من العناصر المميزة منهم.

ومن المقرر أن يقوم قطاع الناشئين بتقديم تقرير شامل عن أبرز اللاعبين المميزين به بالأرقام ونسب المشاركة من أجل تقديمه إلى رينيه فايلر، لاسيما أن الأهلى يعانى من النقص فى عدد من المراكز بسبب الإصابات ورحيل الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى بنهاية الموسم الجاري.

وعلى صعيد متصل، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى إجراء عدة تغييرات فى قطاع الناشئين بالنادى خلال الفترة المقبلة، بناءً على الدراسة التى قامت بها اللجنة بشأن المدربين والعاملين فى هذا القطاع وترغب اللجنة فى تبديل بعض المدربين واستبدالهم بآخرين، وهو ما سيتم البت فيه فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

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وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، عدة تصورات بشأن التغييرات المرتقبة فى قطاع الناشئين من أجل عرضها ومناقشتها مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الفترة المقبلة.

فى وقت سابق، كان فتحى مبروك قد أكد أن القطاع يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يستطيعون خدمة الفريق الكروى الأول، خاصة فى مركزى الظهير الأيمن وحراسة المرمى، لتعويض رحيل أحمد فتحى وشريف إكرامى.

وأوضح مبروك أن هناك أكثر من حارس مرمى يستطيعون اللعب فى الفريق الأول من بينهم مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وحمزة وغيرهم.

وعن مركز الظهير الأيمن، قال رئيس قطاع الناشئين، "تحدثت مع محسن صالح، ورشحت له اثنين من اللاعبين الواعدين لتعويض رحيل أحمد فتحى وقلت له إنهم على ضمانتى الشخصية وهم أحمد سيد عبد النبى وفارس طارق، وهم مستقبل الأهلى فى مركز الظهير الأيمن".