شاهد.. رسالة محمد صلاح لضحايا كمين بئر العبد

حرص المصري محمد صلاح المحترف لدى صفوف فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة لضحايا كمين بئر العبد . ونشر صلاح عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر" قائلًا :" ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين " . قائلًا :" ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين " . Advertisements وكان أعلن المتحدث العسكرى فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تفجير ن عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره". بموقع التواصل الاجتماعى تويتر عن تفجير ن عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

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