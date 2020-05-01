رياضة | أرقام جاكسون موليكا المرشح للإنضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 05:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرقام جاكسون موليكا المرشح للإنضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برز اسم المهاجم الكونغولي الشاب "جاكسون موليكا" نجم نادي مازيمبي الكونغولي بقوة في دائرة المرشحين لتدعيم النادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى النادي الأهلي لإبرام صفقة قوية في خط الهجوم تتضمن مهاجم أجنبي من العيار الثقيل، وذلك استعداداً للموسم القادم.

ورغم قيام النادي الأحمر بضم السنغالي "أليو بادجي" في يناير الماضي من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو، إلا أن لجنة التخطيط بالنادي ترصد تدعيم مركز قلب الهجوم، حيث كان موليكا آخر المنضمين لدائرة اهتمامات الأهلي.

ومع الرحيل المتوقع للأنجولي "جيرالدو دا كوستا" والمهاجم المغربي "وليد أزارو"، تبدو الفرصة سانحة أمام الأهلي لضم لاعب أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

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وتألق صاحب الـ20 عاماً بشدة خلال رحلة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مما لفت إليه الأنظار بشكل كبير.

كشف حساب موليكا هذا الموسم

خاض موليكا هذا الموسم 10 مباريات مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل خلالها 7 أهداف، وذلك خلال 883 دقيقة لعب.

وخلال مشاركاته مع الفريق منذ أن لعب للفريق الأول، خاض اللاعب 30 مباراة في دوري أبطال أفريقا، سجل 14 هدفاً وصنع 4 أهداف.