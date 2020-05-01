شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض 5 ملايين يورو لشراء رمضان صبحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عرض النادى الأهلى 5 ملايين يورو على هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى بصفة نهائية بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى وجدد الأهلى مفاوضاته لضم اللاعب بعد الانفراجة الكبيرة التي شهدتها المفاوضات وتراجع النادى الإنجليزى عن المغالاة في مطالبه المالية بالحصول على 9 ملايين يورو للاستغناء عن لاعبه المعار لانخفاض القيمة السوقية لكافة اللاعبين بسبب تفشى جائحة كورونا وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لموعد استئناف الدورى الإنجليزى، فضلا عن رغبة رمضان صبحى في الاستمرار في مصر الفترة الحالية ومخاوف عائلة اللاعب من الانتقال إلى الدورى الإيطالى ورغبته في متابعته شخصيا لعدد من المشاريع الخاصة التي قام بافتتاحها.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وكيل اللاعب وإدارة التسويق في الأهلى وتم الاتفاق خلالها على مخاطبة اللاعب لناديه الإنجليزى لتأكيد رفضه تمديد عقده موسما إضافيا مقابل إعارته مجددا للأهلى وتسمك بفكرة الانتقال نهائيا، كما طلب اللاعب من إدارة الأحمر حال انتهاء الصفقة وضع بند في عقده يتيح له خوض تجربة الاحتراف الخارجى حال تلقيه عرض احتراف جيدا.

من جهة أخرى تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى برفض عودة 10 معارين إلى صفوف الفريق من أصل 13 معارا الموسم الحالى وضمت قائمة الناجين من مذبحة المعارين لفايلر الثلاثى محمد شريف وأكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم المعارين إلى إنبى والجونة وسموحة على الترتيب فيما رفض عودة باقى اللاعبين وطلب تجديد إعارتهم أو بيعهم نهائيا وفقا لرؤية مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وضمت القائمة كلا من ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى المعارين لسموحة وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وباسم على المعارين للجونة وعمار حمدى وعمرو جمال وأحمد علاء الماعرين لطلائع الجيش وحسين السيد الذي اقترب من تجديد إعارته أو بيعه نهائيا لفريق صفاقسى التونسى والمغربى وليد أزارو المعار للاتفاق السعودى والذى تتجه النية لبيعه بصفة نهائية في ظل رغبة نادى الوفاق في تفعيل البند الخاص بشرائه بعد ظهوره بمستوى جيد خلال مشاركته في المباريات القليلة التي شارك بها قبل توقف الدورى السعودى بسبب جائحة كورونا.

وعلى السياق الإدارى يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الثانى خلال الساعات المقبلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أقل من أسبوع على اجتماعه الثلاثاء الماضى وذلك لوضع آلية للتغلب على الأزمة المالة الراهنة بعد توقف النشاط الرياضى والخسائر الكبيرة لفقدان العديد من الموارد الثابتة مثل حقوق الرعاية والبث التلفزيونى ويسعى المجلس لإيجاد حلول غير تقليدية بتنمية الموارد دون اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين وعقود اللاعبين والأجهزة الفنية.

وأعلن الأهلى فتح العضويات الجديدة من خلال تطبيق النادى الأهلى «الأبلكيشن»، بالأسعار القديمة لمدة ٣ أشهر، ويمكن لمن يرغب في الحصول على عضوية الأهلى سواء العامة أو في الأفرع الدخول على التطبيق وملء الاستمارات، تمهيدا لمراجعتها واستكمال بقية الإجراءات والتسديد من خلال التطبيق الذي يتيح أيضًا للأعضاء الحاليين تسديد الاشتراكات الجديدة ٢٠٢٠/٢٠٢١.

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