الوحدة السعودي يقبض على انسيلمو بـ«الجزائي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي السابق أن مصير اللاعب البرازيلي مورايس انسيلمو «31 عاماً» بيد إدارة نادي الوحدة الحالية، مبيناً في تصريحات إعلامية أن إدارته عندما وقعت مع اللاعب لمدة 3 سنوات لم تضمن العقد أي شرط جزائي يتيح للاعب كسر العقد والانتقال إلى ناد آخر، ما يجعل مصيره إذا فكر بالانتقال مرتبطاً بموقف إدارة الوحدة.

ويمثل اللاعب هدفاً مهماً لفريقي الأهلي والهلال بحسب تقارير متطابقة لجلبه خلال الفترة المقبلة علماً أن عقده مع الوحدة ينتهي في يونيو 2021.

من جانبه نفى ياسر المسيليم حارس أهلي جدة الأنباء التي تحدثت عن تقدمه بطلب لفسخ عقده مع الأخير وأكد أنها غير صحيحة، مشيراً إلى أن مصدر الأخبار الوحيد هو حساب النادي.

وظهرت على السطح أنباء في الفترة الماضية تشير لتقدم الحارس البالغ 34 عاماً بجانب زميله حسين المقهوي ومحمد آل فتيل بطلب لفسخ العقود من أجل البحث عن أندية جديدة يكملون مشوارهم الكروي فيها.

ولم تكشف تلك المصادر الأسباب، في حين التزم الجانب المعني الصمت عدا المسيليم الذي خرج عبر حسابه الخاص في التواصل الاجتماعي نافياً صحة تلك الأخبار.

يذكر أن ياسر عاد لحراسة الأهلي بعد تعرض الحارس الدولي محمد العويس للإصابة على مستوى الوجه في نوفمبر الماضي خلال المباراة الدورية التي جمعت بين الأهلي والفيصلي، ونجح المسيليم في مساعدة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد تصديه في الدقيقة الأخيرة لجزائية أمام الفيحاء ليتأهل الأهلي لربع النهائي ومنه بعد ذلك لنصف النهائي الذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.