مجلس دبي الرياضي يحتفل بيوم العمال العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل مجلس دبي الرياضي بيوم العمال العالمي الذي يصادف غداً الجمعة الأول من مايو، تأكيداً على الدور الذي يجسده العمال باعتبارهم شركاء مهمين في المجتمع، وتقديراً لدورهم في تحقيق النجاحات على كافة الصعد، وفي عام 2020 الذي يعد عام التحديات على صعيد مواجهة جائحة وباء فيروس كورونا ، تم الاحتفال بتكريم العاملين في مراكز الفحص الطبي في ناديي النصر وشباب الأهلي لأهمية الدور الذي يقوم به العمال في هذا الوقت المهم بوقوفهم مع أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين ورجال الأمن والمتطوعين وفرق التعقيم لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، فكان الاحتفال بهم في أماكن وجودهم بمراكز الفحص، وتم توزيع هدايا خاصة من فريق عمل مجلس دبي الرياضي مع عبارات التقدير والتشجيع للدور الأساسي الذي يلعبونه والذي يتكامل مع الأدوار الأخرى التي تهدف إلى حماية المجتمع والوطن وتخطي هذه المرحلة بنجاح.

وشكر مجلس دبي الرياضي العمال في مركزي الفحص بحضور العاملين من أطباء وممرضين وأشخاص كانوا حاضرين لإجراء الفحص الطبي، كما تم تكريمهم وإطلاق وسم خاص بالمناسبة هو: نحن _معكم، و # لكم_ تقديرنا.

واعتاد مجلس دبي الرياضي على الاحتفال بيوم العمال العالمي سنوياً لتقدير جهود هذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال تكريم العمال وكذلك تنظيم فعاليات ومنافسات رياضية مخصصة لهم تقام بعضها ليوم واحد وأخرى تمتد على مدار العام بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، ومن أبرز الفعاليات التي نظمها المجلس للعمال خلال الفترة الماضية هي الدورة الرياضية العمالية التي تشارك فيها فرق رياضية عديدة من مختلف الشركات العامة والخاصة وتضم المئات من العمال من مختلف الجنسيات والأعمار في كل عام، وتضم العديد من البطولات الفردية والجماعية، مما يرسخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم.