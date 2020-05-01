شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة..صاروخ دونجا وخبرة كابرال يهديان الزمالك دورى أبطال أفريقيا 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك تحت قيادة البرازيلى كابرال فى كتابة تاريخ جديد للفريق الأبيض أوائل الألفية بعدما حقق لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2002 على حساب الرجاء البيضاء .

دور المجموعات

احتل الزمالك صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أسيك ميموزا الإيفوارى صاحب المركز الثانى بينما ودع الترجى التونسى وكوستا دو سول المجموعة ، بينما تأهل الرجاء البيضاوى ومازيمبى الكونغولى عن المجموعة الأولى.

الدور قبل النهائى

تأهل الزمالك للدور قبل النهائى ليواجه مازيمبى الكونغولى ، ونجح الفريق الأبيض فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالكونغو ، بينما حقق الفوز فى لقاء العودة الذى أقيم بالقاهرة بهدفين مقابل للاشئ .

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الدور النهائى

تأهل الزمالك للنهائى ليواجه الرجاء البيضاوى المغربى ويحقق نتيجة التعادل السلبى فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالمغرب ، ثم عاد وحقق فوزا غاليا بالقاهرة بهدف مقابل للاشئ أحرزه تامر عبد الحميد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

تشكيل الزمالك فى النهائى

بدأ الزمالك نهائى البطولة بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد فى حراسة المرمى أمامه الخماسى من اليمين للشمال إبراهيم حسن ومدحت عبد الهادى ووائل القبانى وبشير التابعى وطارق السيد وفى خط الوسط حازم إمام وتامر عبد الحميد ومحمد أبو العلا وفى الهجوم الثنائى وايد صلاح عبد اللطيف وحسام حسن .