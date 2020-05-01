شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نتمنى ضم رمضان صبحى ولم نفاوض حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه يتمنى ضم رمضان صبحى جناح الأهلى إلى الفريق الأبيض.
وعن أحمد فتحى قال أمير: "لم نتفاوض مع أحمد فتحي مؤخرًا، وقابلته بالصدفة قبل رحيله عن الأهلي أبلغني أنه احتمال كبير بألا يتواجد مع الأحمر".
وعن مصير الدوري أجاب: "الموسم الماضي الزمالك كان متصدرًا من بداية الموسم حتى قبل نهايته بـ4 أسابع، ولكن الأهلي حسم اللقب في النهاية وهناك أمور حدثت أعترض بشدة عليها".
وأردف: "لم نرمى فوطة الدوري الحالي، وهناك أزمة عالمية وإذا أصيب لاعب بفيروس كورونا ستكون استحالة استكمال الدوري، ومن رأيي أنه هناك صعوبة في استكمال الموسم الحالي".
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