شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نتمنى ضم رمضان صبحى ولم نفاوض حسام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه يتمنى ضم رمضان صبحى جناح الأهلى إلى الفريق الأبيض.

وتحدث أمير مرتضي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" عن إمكانية ضم حسام عاشور لاعب الأهلى إلى الزمالك قائلا :" لم نتواصل مع اللاعب لضمه خلال الفترة المقبلة ولم نتفاوض معه مع إحترامي لتاريخه الكبير ولكن لم نتحدث معه أو حتى عن طريق وسيط ولم نضعه في الحسابات".

وعن أحمد فتحى قال أمير: "لم نتفاوض مع أحمد فتحي مؤخرًا، وقابلته بالصدفة قبل رحيله عن الأهلي أبلغني أنه احتمال كبير بألا يتواجد مع الأحمر".

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وعن مصير الدوري أجاب: "الموسم الماضي الزمالك كان متصدرًا من بداية الموسم حتى قبل نهايته بـ4 أسابع، ولكن الأهلي حسم اللقب في النهاية وهناك أمور حدثت أعترض بشدة عليها".

وأردف: "لم نرمى فوطة الدوري الحالي، وهناك أزمة عالمية وإذا أصيب لاعب بفيروس كورونا ستكون استحالة استكمال الدوري، ومن رأيي أنه هناك صعوبة في استكمال الموسم الحالي".