محمد صلاح ناعيا شهداء سيناء: ربنا يرحمهم..وتمنياتى بالشفاء العاجل للمصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدولى المصرى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، التعازى فى شهداء الوطن من الجيش، الذين رحلوا عن عالمنا، مساء أمس الخميس، في كمين بئر العبد شمال سيناء. وكتب محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين". Advertisements وكان المُتحدث العسكري، قد أعلن مساء الخميس، عن استشهاد 10 جنود وضابط جيش وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء، بعملية إرهابية.

محمد صلاح

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