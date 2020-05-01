فتوح أحمد: حسن شحاتة أفضل من الخطيب.. وحمادة إمام سبب زيادة شعبية الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أنه شجع نادي الزمالك عندما كان طفلاً ومر بجوار قهوة في مصر القديمة ووجد الجماهير تهتف للأبيض عقب الفوز على وست هام يونايتد الإنجليزي.
وتابع فتوح أحمد أنه له 10 أشقاء بينهم من يشجع الأهلي ومن يشجع الزمالك الا أنه لم يكن لأحد تأثير عليه في اختيار تشجيع القلعة البيضاء .
وأشار فتوح أحمد إلى أن حمادة إمام نجم الزمالك الأسطوري سبب زيادة شعبية القلعة البيضاء في مصر والوطن العربي قائلا :"هتافات وأغاني لعب وفن وهندسة وغيرها تمت بسبب حمادة إمام الذي كان الشرارة الأكبر في القلعة البيضاء بين الجماهير حمادة إمام أفضل من نجله حازم لأن الثعلب الصغير كان بإمكانه الاستفادة من موهبته أكبر لكن الأب كان له تأثير تاريخي لا يمكن لأحد أن ينساه مع الجماهير التي هتفت باسمه هتافات تاريخية " .
وكشف فتوح أحمد أن على خليل نجم نادي الزمالك هو أفضل مهاجم في تاريخ الكرة المصرية بالرغم من أن الخطيب كان يتفوق مهارياً لكن الأول لا يمكن مقارنته بأحد.
وأضاف فتوح أحمد أن حسن شحاتة أيضاً أفضل من الخطيب لأنه كان لاعباً متكامل ودي قناعتي الشخصية التي لا أرى غيرها.
وأوضح فتوح أحمد أن حسن شحاتة استطاع أن يجبر العالم العربي على أن يعترف بأنه معلم الكرة المصرية خاصة وأنه قدم كل شيء في الكرة من مهارات والتزام خططي جعله الأفضل في المستطيل الأخضر.
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