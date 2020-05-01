شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح أحمد: حسن شحاتة أفضل من الخطيب.. وحمادة إمام سبب زيادة شعبية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير فتوح أحمد أنه شجع نادي الزمالك عندما كان طفلاً ومر بجوار قهوة في مصر القديمة ووجد الجماهير تهتف للأبيض عقب الفوز على وست هام يونايتد الإنجليزي.

وأضاف فتوح أحمد خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك فاز في هذا التوقيت على عدد من الأندية الأوروبية ما جعل الجماهير تمنحه لقب قاهر الغرب في إشارة لتكرار الانتصارات على الأندية الأوروبية.

وتابع فتوح أحمد أنه له 10 أشقاء بينهم من يشجع الأهلي ومن يشجع الزمالك الا أنه لم يكن لأحد تأثير عليه في اختيار تشجيع القلعة البيضاء .