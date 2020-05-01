ملف الخميس.. حكم بحبس النقاز.. ومفاجأة تريكة لمحمد يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبزر أحداث الخميس:
جاريدو: الأهلي كان أفضل وانتصرت.. أحلم بقهر أبطال إفريقيا
يوسف يتحدث لمصراوي عن.. مفاجأة تريكة.. والخطيب أعظم لاعب.. وضغوط السعيد
يوسف: لم أطلب من عمار حمدي عدم المشاركة أمام الأهلي
أمير مرتضى: استئناف الدوري "مستحيل".. وأدفع رواتب لمدربين ولاعبين من جيبي
أمير مرتضى يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة والزمالك
أمير مرتضى: أقسم بالله أن رئيس الزمالك لا يتدخل في التشكيل أو عمل المدربين
اللجنة الطبية باتحاد الكرة: وضعنا سيناريوهات عودة الدوري.. ونتوقع الاستئناف في يوليو
الأهلي: ملتزمون بكافة العقود والرواتب.. وجاهزون لاستقبال الأعضاء
رئيس الاتحاد: بينهم الزمالك.. 13 ناديا يطالبون بإلغاء الدوري
اتحاد الكرة: لأول مرة مستحقات الحكام لدينا صفر بعد صرف 7 مليون جنيه
لاعب تشيلسي يطالب بمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي
مدافع أرسنال: 3 أسباب تجعل هجوم ليفربول أفضل منافس واجهته
كهربا: عدت للأهلي "بيتي".. وملتزم بكل القرارت
إلغاء البطولة في 3 دول أفريقية.. ماهو مصير الدوري المصري؟
الجونة يخاطب برزنتيشن للحصول على المستحقات المتأخرة
مع بقاء النني.. بشكتاش يلجأ للشباب لحل أزمة الرواتب
صديقة ديبالا توضح حقيقة تكرار إيجابية ديبالا لاختبار كورونا
هامان: "حيلة" صلاح وماني ستجعل فيرنر يكافح مع ليفربول
الوزير الايطالي: قد نضطر لإلغاء الموسم
وسط اهتمام موناكو.. الأهلي يقدم عرضًا مغريًا لضم هداف مازيمبي
فرج عامر: اتحاد الكرة اشترك لمنح الكأس عنوة للزمالك.. سموحة هو بطل 2014 و2018
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