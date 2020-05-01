كلوب: صلاح كان كالجناح الطائر.. وعجزنا عن إيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأن اختيار محمد صلاح من أجل الانضمام لصفوف الفريق لم يكن بالأمر الصعب، بسبب معرفته به، قائلًا أنه أصبح قوة مهددة للمنافسين.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" الفضائية: "اختيار محمد صلاح لم يكن بالأمر الصعب نظرًا لإمكانياته، لقد شاهدنا تألقه مع روما وشاهدته أيضًا مع بازل حينما لعب ضد دورتموند."

وتابع: "لقد كان كالجناح الطائر ولم نتمكن من إيقافه، لقد شاهدنا شابًا متوسط البنية الجسدية وهذا أمر عادي بالنسبة لفئته العمرية."

وأضاف :"تابعته أيضًا مع نادي تشيلسي وتابعت انتقاله إلى روما حيث وصل إلى ذروة العطاء والذكاء الكروي، كان مسنجمًا مع دجيكو وتأقلما في طريقة اللعب."

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وتحدث عن سمات محمد صلاح التي جعلت النادي يفكر في التعاقد معه: "قبل الإلتحاق بنا لعب كجناح أيمن، وكان الخيار الأنسب من أجل ملء الفراغ الذي تركه كوتينيو."

وواصل: "هو لاعب استثنائي لأنك لا تحظى دائمًا بلاعب سريع صاحب فنيات، وما يميزه أيضًا هو حب تسجيل الأهداف، وهذا ما يجعل منه قوة مهددة لكل الفرق التي نقابلها."

واختتم قائلًا :"لم يكن من الصعب أن يتأقلم مع طريقة لعبنا لأنه استثنائي في عطائه، ومحترف، ويلعب بشغف كبير وهو خير سفير لكرة القدم العربية."

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من ايه اس روما، وأصبح اللاعب الإفريقي الأغلى في هذا التوقيت.