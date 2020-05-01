يوسف يتحدث لمصراوي عن.. مفاجأة تريكة.. والخطيب أعظم لاعب.. وضغوط السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

قال المدير الفني السابق للنادي الأهلي، محمد يوسف، إنه فوجيء بوداع لاعب فريقه السابق محمد أبو تريكة للجماهير في مباراة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع يوسف ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة ـ :"كنت أعلم أنه يريد أن يعتزل الكرة لظروف خاصة به وكنت أخبره أنه لازال بإمكانه اللعب لموسمين آخرين ولكن في هذه المباراة كنت استبدله ليحصل على تحية الجمهور بعد أدائه في المباراة والبطولة، الذهاب كان قد انتهى بهدف لكل فريق وفي هذه المباراة كنا متقدمين بهدفين".

وأشار يوسف، إلى أن عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، حين كان يُدربه في الأهلي كان يحتاج مجهودًا:"كان لابد أن تحتويه نفسيًا لأن خلال هذه الفترة لم يكن بمكانته وثقته الحالية وكانت الضغوط عليه بعد اعتزال أبو تريكة والكل أخذ يُقارن بينهما".

وفي الوقت نفسه استبعد محمد يوسف تدريبه للزمالك:"معروف عني أهلاويتي وأنا بالنادي الأهلي وأنا في سن العاشرة والزمالك نادي كبير ولكن لديه ابناء كثيرون يعملون في مجال التدريب وجيدين".

وتطرق أيضًا في حديثه عن مؤمن زكريا وما تردد عن تدخله لدى كارتيرون لمنعه من المشاركة، قائلاً:"المدير الفني هو صاحب القرار الفني وكنت أتحدث مع كارتيرون عن مؤمن ولكنه كان يرى أنه منحه فرصًا كثيرة ولم يلقى مردودًا كما يتوقعه"، مشيرًا إلى إنه كان يريد ضم مؤمن زكريا من إنبي ولكن الفارق المادي حسم انتقاله للزمالك.

ولا يفضل يوسف عقد مقارنة بين كارتيرون ـ المدرب الحالي للزمالك والأسبق لفريقه ـ وفايلر ، المدير الفني الحالي للأهلي:"كل مدرب كان معه لاعبين مختلفين وسوق الانتقالات تطور كثيرًا، فايلر يسير بصورة مميزة أفريقيًا ومحليًا ولديه شخصية وكذلك كارتيرون بذل مجهودًا ولكن صادفه سوء حظ مثل الإصابات والهزيمة من الترجي في النهائي والخروج من الوصل في البطولة العربية بعدها".

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وعما تردد عن تهميش المدير الفني الأسبق لفريقه لاسارتي له قال:"لا أستطيع قول ذلك فهو المدير الفني وهو من يُحدد متى يحتاج لرأي المساعدين له وأنا لا أفرض نفسي وكنت أؤدي دوري بشكل مثالي وحين فزنا بالدوري قالوا لاسارتي فاز وحين هُزمنا في أفريقيا قيل لاسارتي هُزم".

وتطرق مدرب الأهلي السابق عن ملف التجديد لثلاثي فريقه السابق شريف إكرامي، أحمد فتحي وحسام عاشور.

واسترسل قائلاً:"كل منهم حالة؛ فشريف كان يريد أن يُشارك ووجد صعوبة في ظل وجود الشناوي وهنا عكس أوروبا الحارس الثاني لا يُشارك حتى في الكأس فوجهة نظره تحترم، عاشور يرى أنه قادر على اللعب موسمًا أخر لكن فايلر يرى أنه لا يمتلك مكانًا له بالفريق والأهلي هنا كعادته يأخذ برأي المدير الفني ويلبي ما يطلبه وأرى أن عاشور عليه الاعتزال في الأهلي فلن يُشكل الموسم الذي سيخوضه خارج الأهلي الفارق له بعدما حقق كل بطولاته في الأهلي فبركات وأبو تريكة اعتزلوا وهم قادرون على الاستمرار في الملاعب أما فتحي فهو اختار وجهة نظره ولا ألوم الأهلي فهو لا يتعامل فقط مع لاعب بل فريقًا".

واختار مدرب الأهلي السابق، محمد صلاح كأفضل مهاجم رفقة محمود الخطيب الذي يراه "أعظم من أنجبت الكرة المصرية فهو ذكي داخل منطقة الـ 18"، مشيرًا إلى أن محمد أبو تريكة من وجهة نظره أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وكذلك اختار محمود الجوهري كأفضل مدرب مصر:"الله يرحمه كان بيحب شغله وكل اللي لعب معاه بقى مدرب"، منوهًا إلى أن إبراهيم يوسف "كان سابق عصره" ويُشكل هو وهاني رمز ووائل جمعة أفضل المدافعين المصريين.

وأتم حديثه بالإشارة إلى أنه بحكم لعبه كظهير أيسر كان يصنع "دويتو" رفقة ياسر الريان ومحمد عمارة وكذلك سمير كمونة في خط الدفاع.