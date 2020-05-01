يوسف: لم أطلب من عمار حمدي عدم المشاركة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ جهاد عرابي:

نفى محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق ما صرح به لاعب الأهلي عمار حمدي بطلبه منه عدم المشاركة أمامهم عند إعارته للاتحاد السكندري.

وقال يوسف ـ لمصراوي اليوم الجمعة ـ :"لا أملك القرار ولم أتحدث معه نهائيًا وأنا ضد منع اللاعب فالنادي يُخرج اللاعب الذي لايريده أو يحتاجه يحصل على خبرات لذا دعه يشارك، عمار لاعب مميز".

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وأشار مدرب الأهلي السابق، إلى إنه لازال يمتلك طموحًا كبيرًا مع الأهلي فيتمنى تدريبه مستقبلاً والتتويج بالكأس والسوبر المصري كما يريد التتويج مرة ثانية ببطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يوسف:"لا يُعني تتويجي ببطولتين أو ثلاثة أن الموضوع انتهى فلازال لدي طموحًا أن أفوز ببطولات لم أفوز بها مع الفريق وأكرر بطولات مثل الدوري وأفريقيا".

ويرى يوسف استمرار الدوري حال موافقة الدولة والجهات الصحية هو الحل الأفضل:"صحة المواطن أهم ولكن لو الوضع يسمح أنا مع استمرار الدوري".