عقوبات مالية تنتظر طارق حامد وأشرف بن شرقي بسبب "رامز مجنون رسمي"

سي مصر".
آكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ان طارق حامد والمغربي بن شرقي، لاعبا الفريق، لم يحصلا على إذنه، للظهور في برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع عبر فضائية "ام بي
وقال امير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس 2" :"طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي، لم يحصلا على إذنه للظهور في برنامج رامزمجنون رسمي، وسيتم توقيع عقوبات مالية عليها بسبب ذلك".
وأضاف :"في بعض الاوقات يكون اللاعبين معهم جوزات السفر الخاصة بهم، لرغباتهم في قضاء الاجازة بالخارج". واشار :"اتعرض علي الظهور، في برنامج رامز، ورفضت لأني ما يحدث إهانة للضيوف"، مؤكدا :"فريق الاعداد ابلغني ان البرنامج مقلب، لذلك رفضت الظهور".
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