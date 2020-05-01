أمير مرتضى منصور يدرس فكرة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

يدرس أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك فكرة الترشح لإنتخبات الاتحاد المصري لكرة القدم القادمة .

وأضاف أمير مرتضى قائلًا في تصريحات تلفزيونية أنه من الممكن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، مشيرًا

أنه يدرس الفكرة لتواجدة ولن يكون مدافعا عن الزمالك، بينما ليحصل كل نادي على حقه .

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وأضاف أمير مرتضى قائلًا أن النادي الاهلي سيحصل على حقه وكذلك نادي

الزمالك، وكل الأندية المصرية وأيضًا من أجل أن يحصل كل الحكام على ما يستحقونه ويعمل الكل بصورة طيبة .

وواصل قائلًا أنه يمكنه المساعدة وتقديم إضافة كبيرة لاتحاد الكرة وخاصتًا في حالة نسيان البعض كلًا من الأهلي أو الزمالك أو أنه أبن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء .