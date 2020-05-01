أمير مرتضى منصور: جروس سبب رحيل محمد إبراهيم

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ان السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الاسبق للفريق، هو سبب رحيل محمد ابراهيم، صانع العاب الفريق الابيض عن النادي في الصيف الماضي.

وقال امير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس 2" :"جروس، هو صاحب قرار رحيل محمد إبراهيم، عن النادي في الصيف الماضي، بسبب عدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر منه"،

مؤكدا :"محمد إبراهيم، حصل على فرصته مع الفريق، ولكن التوفيق لم يحالفه".

وأضاف :"مجلس الادارة ليس له دخل في رحيل محمد إبراهيم، ولم يطلب من الجهاز الفني عدم الدفع به في التشكيل الأساسي"، مؤكدا ان كل ما ردده اللاعب في هذا الشآن لا اساس له من الصحة.

واشار:" في يناير قبل الماضي، ، كان

محمد ابراهيم، يرغب في الرحيل عن النادي، لذلك لم يسافر مع الفريق الى كينيا للمشاركة في مباراة جورماهيا في بطولة الكونفيدرالية، التي خسرها الزمالك 4-2".

وأكمل :"محمد ابراهيم، استغل عدم تواجده مع الفريق الاول شارك مع فريق 97، وخسر الفريق وقتها المباراة"، مضيفا :"بعد عودة الفريق من كينيا جروس قال لمحمد ابراهيم، يعني ايه فريق الشباب يخسر وانت بتلعب معاهم فرد عليه اللاعب قائلا (ما الفريق الاول خسر في كينيا)"ّ واكمل :"بعد ذلك غضب جروس واللاعبين من محمد ابراهيم، الامر الذي جعل اللاعب يعتذر".