النادي الأهلي ينعي شهداء كمين بئر العبد

نعى مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في كمين بئر العبد . ونشر النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا :" النادي الأهلي ينعي شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في شهر رمضان الكريم بعد الحادث الأرهابي الآثم في بئر العبد ". قائلًا :" النادي الأهلي ينعي شهداء القوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر في شهر رمضان الكريم بعد الحادث الأرهابي الآثم في بئر العبد ". Advertisements وأضاف النادي الأهلي قائلًا ويسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين ". وأختتم النادي الأهلي قائلًا :" ويحفظ كل أبناء الوطن الساهرين على أمنة وسلامة ".

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