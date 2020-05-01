أمير مرتضى منصور: جروس كان رافض التعاقد مع أحمد سيد زيزو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ان السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الاسبق، للفريق، كان يرفض التعاقد مع آحمد سيد زيزو، جناح الفريق.

وقال امير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون

تايم سبورتس 2" :"جروس، كان يرفض التعاقد مع احمد سيد زيزو، جناح الفريق الابيض، في يناير قبل الماضي، ولكني اكدت له انه لا يحق له تحديد من ينضم للفريق، دوره فقط اشراك اللاعب في المباريات من عدمه".

وأضاف :"احمد سيد زيزو، لاعب متميز، لذلك اصرينا على التعاقد معه"، مشيرا :"المدرب السويسري، كان يرغب في الاستغناء عن خدمات حارسي الفريق عمر صلاح ومحمود عبدالمنصف، ولكن قررنا استرارهما مع النادي حتى نهاية الموسم الماضي، لكي لا يحدث ازمة في مركز حراسة المرمى،".