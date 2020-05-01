أوليمبك ليون يصدر بيانًا يعترض على تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

أصدر نادي أوليمبك ليون بيانًا رسميًا، بعد قرار رابطة الدوري الفرنسي، أمس الخميس بتتويج نادي باريس سان جيرمان باللقب الفرنسي للمرة التاسعة .

وجاء بيان نادي ليون التالي ..

"لا يبدو أن هذا الموقف الحكومي يفرض مثل هذا الحظر النهائي على الدوري الفرنسي ودوري الدرجة الأولى اعتبارًا من اليوم، كما أشارت وزيرة الرياضة روكسانا ماراسينانو سابقًا إلى إمكانية اللعب في أغسطس إذا سمح تطور الوضع الصحي بذلك، ثم اقترح أولمبيك

ليون في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أن يدرس الدوري حلاً بديلاً يسمح للبطولة بالانتهاء وبالتالي الحفاظ على النزاهة المتأصلة في أي منافسة رياضية وتكون متماشية مع مقترحات الاتحاد الأوروبي على أساس الجدارة الرياضية وفقًا لموضوعية وشفافية".

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وأضاف النادي قائلًا :" استند هذا الحل، الذي تشاركه أندية أخرى، على مبدأ المباريات الفاصلة والتصفية، وهو لقب بطولة حصل

عليه باريس سان جيرمان، مع تقويم يقتصر على ثلاثة أسابيع تتوافق مع القيود الصحية".

وواصل "في ضوء قرار اليوم من رابطة الدوري الفرنسي، يحتفظ أولمبيك ليون بحق الاستئناف ضد هذا القرار والمطالبة بتعويضات، خاصة فيما يتعلق بفقدان الفرص وفي ضوء السوابق القضائية للرياضات المهنية الأخرى، لأن الأضرار التي لحقت بالنادي تبلغ عشرات الملايين من اليورو".

وأختتم قائلًا :" يود ليون مخلصًا أن يهنئ الفائزين باللقب، باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولوريان في دوري الدرجة الأولى، الذين تم الإعلان عنهم كأبطال اليوم، ونأمل أن يتوج الفريق النسائي لليون قريبًا".