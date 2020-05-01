شاهد.. محمد الشناوي ينعي شهداء كمين بئر العبد

نعى محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحزن شهداء الوطن والواجب من رجال القوات المسلحة الذين إستشهدوا اليوم بكمين تفاحة بئر العبد من قبل عناصر الإجرام والغدر أعداء الوطن . أعداء الوطن . ونشر الشناوي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي "تويتر" قائلًا :" في الجنة يا أبطال، ربنا يرحمكم ويصبر أهاليكم على فراقكم. وربنا يحفظ مصر من كل شر " . على فراقكم. وربنا يحفظ مصر من كل شر " . ويؤدي محمد الشناوي في الوقت الحالي برنامجة التدريبي بالمنزل والذي وضعه له الجهاز الفني برئاسة السويسري رينيه فايلر من أجل الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة تعليق النشاط الرياضي .

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