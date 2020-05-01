أجويرو يكشف عن مميزات جوارديولا

كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مميزات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي .
وقال أجويرو أن أكثر ما يميز مدربه الإسباني القوة والشدة التي يتحلى بها في عالم كرة القدم مؤكدًا أن شدة جوارديولا هي أكثر ما يعجبه.
وواصل أجويرو قائلًا أن أكثر ما يعجبه في جوارديولا هو أنه صارم للغاية، بينما في بعض الأحيان تراه هادئًا في بعض الحصص التدريبية.
وأضاف مهاجم فريق مانشستر سيتي أن بيب جوارديولا يريد من الفريق أن يتدرب كما لو كانتالحصة التدريبية مباراة، مؤكدًا أن هذا جيد للغاية مشيرًا أنه أعتاد على نظامة .
وتابع أجويرو قائلًا أنه في السابق كان يتدرب أتدرب بصورة طبيعية، مشيرًا أنه كان يحتفظ ببعض طاقته، لكن بيب جوارديولا يريد إظهار قوة كل اللاعبين في طوال الوقت .
وأختتم لاعب المان سيتي قائلًا أنه في النهاية ساعده بشكل كبير على التطور أكثر وتحمل ضغط المباريات بشكل دائم .
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